Наступление в Курской области: Bild раскрыл еще одну цель Украины

Внезапный "прорыв" украинских войск в глубь территории РФ в Курской области стал серьезным вызовом для российского руководства.

Вторжение ВСУ в Курскую область РФ может иметь еще одну цель – захватить в плен как можно больше россиян, чтобы потом использовать их для обмена на своих военнопленных.

Об этом пишет Bild.

Издание отмечает, что украинское руководство все еще прямо не прокомментировало продвижение ВСУ на российской территории.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении поблагодарил солдат, которые взяли российских военных в плен, заявив, что это чрезвычайно важно и за прошедшие трое суток особенно результативно, отмечает издание.

"Если обменный фонд будет пополнен, можно будет освободить еще больше украинских пленных. С начала наступления в Курской области появилось несколько видеозаписей, на которых зафиксированы сдавшиеся в плен группы российских солдат, среди которых, в частности, пограничники", — отмечает Bild .

Напомним, что военное командование РФ пока может сопротивляться передислокации сил по другим оперативным направлениям в Курскую область.

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