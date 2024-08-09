Наступ на Курську область: в ISW оцінили, чим "прорив" обернеться для Путіна

Кремль буде намагатися повернути під контроль територію в області.

Значні українські успіхи в Курській області РФ стануть стратегічним ударом по багаторічних зусиллях диктатора-президента Володимира Путіна , які спрямовані на закріплення спадщини російської стабільності, безпеки і геополітичного відродження.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Саме тому, вважають американські фахівці, Кремль намагатиметься повернути російську територію в Курській області, яку захопили українські війська, і припинити українську активність углиб Росії.

Зазначається, що 8 серпня Путін провів віртуальну зустріч з в.о. глави Курської області Олексієм Смірновим щодо операцій в регіоні та заявив, мовляв, "загалом знає ситуацію, але все ж хотів би почути оцінку ситуації Смірновим". Нібито чиновник і Фюрер" не обговорювали спроби армії РФ відбити українські сили та зобразили російський уряд таким, що ефективно працює над забезпеченням безпеки цивільного населення та соціальної та грошової компенсації.

Своєю чергою, російські мілблогери висловили занепокоєння щодо безпеки мирних жителів і неорганізованої евакуації цивільного населення з регіону.

"Путін, ймовірно, вважає - повинен відреагувати на передбачувану загрозу цивільному населенню, щоб запевнити російську громадськість, що ситуація під контролем, і уникнути значного внутрішнього невдоволення", - йдеться у звіті.

Зауважимо, 7 серпня Смірнов заявив, що ситуація "перебуває під особистим контролем Путіна", пов’язавши з президентом успіх Росії у відсічі українських військ у Курській області та пом’якшення відповідних цивільних питань.

"Раніше Кремль вважав себе здатним швидко реагувати на проукраїнські рейди в Росію. Москва, ймовірно, вважає, що значні територіальні здобутки України в РФ становлять загрозу зусиллям Кремля створити стабільний режим у контроль внутрішньої безпеки в Росії та ефективний менеджер війни в Україні", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Нагадаємо, в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов розповів, як "фюрер" Володимир Путін відреагував на "прорив" у Курській області. Мовляв, диктатор-президент "тримає ситуацію на особистому контролі", а також "пообіцяв підтримку Курської області в усіх напрямках".

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