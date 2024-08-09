Мексика відповіла на запит України щодо арешту Путіна — Reuters

Мексика є членом Міжнародного карного суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Президент Мексики у четвер, 8 серпня, відхилив прохання уряду України заарештувати Володимира Путіна, якщо російський лідер проігнорує міжнародний ордер на арешт і візьме участь в інавгурації наступного президента Мексики Клаудії Шейнбаум, яка відбудеться 1 жовтня.

"Ми не можемо цього зробити. Це не наша справа", — заявив президент Андрес Мануель Лопес Обрадор журналістам на пресконференції.

Мексика є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. При цьому Росія не є членом МКС.

Нагадаємо, Мексика надіслала запрошення російському диктатору Володимиру Путіну на інавгурацію новообраного президента країни Клаудії Шейнбаум.

Після цього Україна офіційно попросила Мексику заарештувати Путіна, якщо він візьме участь у церемонії. Мексиці нагадали про ордер на арешт Путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом ООН.

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