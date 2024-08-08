Україна просить Мексику заарештувати Путіна: заява посольства

Мексика є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора.
Україна просить Мексиму зарарештувати очільника Кремля Володимира Путіна, якщо він приїде на інавгурацію нового президента.
Про це йдеться у відповідній заяві зовнішньодипломатичного відомства.
"Володимир Путін є військовим злочинцем, якого варто заарештувати, згідно з ордером на арешт, випущений Міжнародним судом, юрисдикцію якого визнає Мексика", - сказано у зверненні.
Тому у посольстві вірять, що "мексиканський уряд у будь-якому випадку виконає міжнародний ордер на арешт, передавши вищезазначене судовому органу ООН у Гаазі".
Зазначимо, що Мексика є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора.
Нагадаємо, за даними Reuters, Путіна запросили на інавгурацію нового президента Мексики Клаудії Шейнбаум.
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