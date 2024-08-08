Украина просит Мексику арестовать Путина: заявление посольства

Украина просит Мексиму арестовать главу Кремля Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию нового президента.

Об этом говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.

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"Владимир Путин является военным преступником, которого следует арестовать, согласно ордеру на арест, выпущенный Международным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", — говорится в обращении.

Поэтому в посольстве верят, что "мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге".

Мексика является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора.

Письмо-просьба МИД Украины в Мексику. ФОТО: Посольство Украины в Мексике

Напомним, по данным Reuters, Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаума.

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