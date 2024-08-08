Украина просит Мексику арестовать Путина: заявление посольства

Мексика является членом Международного уголовного суда, издавшего ордер на арест российского диктатора.
Украина просит Мексиму арестовать главу Кремля Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию нового президента.
Об этом говорится в заявлении внешнедипломатического ведомства.
"Владимир Путин является военным преступником, которого следует арестовать, согласно ордеру на арест, выпущенный Международным судом, юрисдикцию которого признает Мексика", — говорится в обращении.
Поэтому в посольстве верят, что "мексиканское правительство в любом случае выполнит международный ордер на арест, передав вышеупомянутое судебному органу ООН в Гааге".
Мексика является членом Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест российского диктатора.
Напомним, по данным Reuters, Путина пригласили на инаугурацию нового президента Мексики Клаудии Шейнбаума.
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