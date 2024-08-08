Аналитики ISW рассказали о ситуации в Курской области

За сутки ВСУ продвинулись на десять километров вглубь Курской области
Украинские военные зашли на территорию Курской области минимум на десять километров, пройдя две оборонительные линии и опорный пункт.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны ( ISW ).
Эксперты объясняют, что продвижение ВСУ подтверждается геолокационными снимками.
Сообщается, что за сутки ВСУ продвинулись на десять километров вглубь Курской области.
"Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории", — говорится в отчете.
Аналитики пояснили, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, показывают, что украинская техника была замечена вдоль трассы 38К-030, которая находится в 10 километрах от границы.
Инсайдерский источник сообщил, что ВСУ контролируют 45 квадратных километров территории в Курской области с момента начала операции 6 августа.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина не предупреждала США об операции в Курской области.
Кроме того, мы также информировали, что в Курской области в плен попало много россиян.
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