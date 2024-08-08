Аналітики ISW розповіли про ситуацію у Курській області

За одну добу ЗСУ просунулись на десять кілометрів углиб Курської області

Українські військові зайшли на територію Курської області щонайменше на десять кілометрів, пройшовши дві оборонні лінії та опорний пункт.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти пояснюють, що просування ЗСУ підтверджується геолокаційними знімками.

Повідомляється, що за одну добу ЗСУ просунулись на десять кілометрів углиб Курської області.

"Підтверджено, що 7 серпня українські війська просунулися до 10 кілометрів углиб Курської області Росії на тлі продовження механізованих наступальних операцій на російській території", — йдеться у звіті.

Аналітики пояснили, що геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 серпня, показують, що українська техніка була помічена вздовж траси 38К-030, яка знаходиться за 10 кілометрів від кордону.

Інсайдерське джерело повідомило, що ЗСУ контролюють 45 квадратних кілометрів території в Курській області з моменту початку операції 6 серпня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна не попереджала США про операцію у Курській області.

Крім того, ми також інформували, що у Курській області в полон потрапило багато росіян.

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