Бої в Курській області: США та ЄС відреагували на прорив кордону РФ

Західні союзники України підтвердили її право на захист від російської агресії, зокрема й на території РФ.

Українська влада зберігає інформаційну тишу щодо подій у Курській області РФ. Міноборони РФ у середу, 7 серпня, заявило, що наступ у Курській області зупинено, а українці відступили через кордон зі "значними втратами". Але пізніше цю заяву було видалено без пояснення причин.

Про реакцію Білого дому на прорив кордону в Курській області повідомило інформаційне агентство Bloomberg.

США не змінили свою політику щодо дозволу Україні використовувати зброю, яка поставляється американцями, "для відсічі неминучих загроз" з прикордонних територій РФ. Таку заяву зробив прессекретар Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на пресконференції в середу.

Він додав, що офіційні особи Сполучених Штатів звернуться до своїх українських колег, "щоб трохи краще зрозуміти ситуацію".

У Єврокомісії також відреагували на прорив російського кордону з боку України. Речник комісії з зовнішньополітичних питань Петер Стано в коментарі "Суспільному" заявив, що згідно з міжнародним правом, Україна "має законне право захищатися, зокрема шляхом завдавання ударів по агресору на його території".

"ЄС продовжує повністю підтримувати законне право України на захист від російської агресії та її зусилля з відновлення суверенітету й територіальної цілісності", – наголосив представник ЄС.

Нагадаємо, на думку Олександра Коваленка, операція із прориву кордону в Курській області РФ та бойові дії біля російського міста Суджа можуть принести користь для Сил оборони України з точки зору досягнення щонайменше двох цілей – створення санітарної зони та відтягнення сил і засобів російських військ з інших напрямків.

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