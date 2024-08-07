Дорогий одяг, елітна нерухомість та гроші для матері: як живе звичайний прокурор в Україні

Простий український прокурор, співробітник Офісу генпрокурора України Роман Єгжов має у власності елітне авто та нерухомість, костюм від італійського бренду та туфлі зі шкіри крокодила.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Хапуга.ua".

Прокурор прокоментував свою любов до дорогого одягу

Фешн-експерт дивується смаку українського прокурора. Він проаналізував дороге вбрання українського прокурора.

"Це не костюм від масових брендів. Ці штани дуже Янукович-стайл", – розповідає виконавчий директор FashionHub UA Вадим Медведєв.

Втім головне все ж не подобається комусь чи ні, а скільки коштує прокурорський костюм.

"Я вважаю, що це або дорогий костюм, і він зроблений так, щоб він сидів під фігуру, або це костюм на замовлення і ще він більш дорожчий", – каже виконавчий директор FashionHub UA Вадим Медведєв.

Експерт вважає, що реальна вартість костюму може сягати десятків тисяч доларів – в залежності від бренду. А от з мінімальною ціною визначитись набагато простіше.

"Стартова ціна може бути 2500-3000 євро", – зазначає Вадим Медведєв.

У декларації прокурора Єгжова багато інших речей розкоші, але от преміального одягу модник чомусь не вказав. Тож журналісти зателефонували йому.

"Один у мене є костюм, я на випускний не був. Костюм італійський, але маленький. Я в нього не влажу. Всі інші костюми я купую на складах", – каже Єгжов.

Роман Єгжов

На яких складах – не уточнює. А от фешн-експерт каже, що на його думку, у прокурора таки є туфлі зі шкіри крокодила.

"Це класична, традиційна, дуже олдскульна модель, яка існувала з часів Януковича. Але я б сказав, що це такий олдскул, що я сподівався, що ніколи в житті не побачу цього", – говорить Вадим Медведєв.

Ціна, власне, як і з костюмом, далеко не декілька тисяч гривень.

"Ці черевики подарувала мені мама, коли повернулася з Тайланду. І то не зовсім крокодил, а більше підробка", – прокоментував прокурор.

Що відомо про нерухомість прокурора

На матір офіційно оформлена квартира, де живе Роман Єгжов, а також автомобіль, на якому він їздив. Взагалі донедавна Єгжов нібито віддавав мамі всі свої заощаджені гроші. Судячи з декларації, у 2015 році він заробив трохи більше 81 тисячі гривень, але позичив 20 тис. доларів. За його словами – це спадщина покійного батька, яку він передав мамі. Ці кошти і досі позначені в декларації як позичені і не повернуті.

Декларація прокурора

Судячи із декларації, накопичень у Єгжова немає жодних, але у 2019-му він позичив мамі ще майже 929 тисяч гривень. І це наче була ще одна спадщина – дохід від продажу квартири, який прокурор повністю передав матері. Хоча на той час у посадовця немає жодних накопичень чи депозитів, він все "позичає" матері. Але через декілька років він декларує нову квартиру на майже 70 квадратів в преміальному ЖК "Новопечерська вежа". І це – перлина в його декларації.

"Економної нерухомості там немає. Це дійсно преміум-сегмент. Там дуже недешеве утримання будинку, прибудинкової території, всього-всього. Це охорона і так далі. Це суттєва щомісячна абонплата. Тому туди, аби когось не пускають, скажімо так", – каже експерт-оцінювач Юрій Новосьол.

На сьогодні квартира тут зі схожими параметрами коштує приблизно 8 мільйонів гривень. В декларації у Єгжова – всього лише 2.

"Якщо подивитися в доларовому еквіваленті, то ціна придбаної квартири на той момент була 73 тисячі доларів. Тобто зараз вона на ринку коштує, з урахуванням того, що ринок просів, вона коштує 115-120. Тобто взагалі ціни зовсім не співмірні. Тобто проглядається заниження ціни десь на 40-50-60%. Це ми ще розглядаємо, що вона була придбана без оздоблення. Якщо вона була придбана з оздоблення, то там ціна взагалі в 2,5-3 рази вища", – зазначає експерт-оцінювач Юрій Новосьол.

Оскільки прокурорська квартира офіційно "мамина", журналісти звернулись до неї. Живе пані Лариса за Києвом у будинку – ось вона.

Походження грошей вона пояснює спадщиною. І тут слова Лариси Єгжової та сина відрізняються. Матір каже, що спадщина – це квартира, яка була оформлена на неї та її чоловіка. Чоловік помер, тож квартира залишилась на пані Ларису. Вона продала стару квартиру та на ці кошти придбала нову, на себе, де зараз живе син.

Роман Єгжов каже зовсім інше: що квартира – то спільна спадщина. Після продажу половину отримав він, а половину – його матір, якій він і позичив свою частку – це ті самі майже 929 тисяч гривень.

"Та квартира в рівних долях належала мені і мамі. Вона була продана, половину грошей отримала мама, половину грошей отримав я. І я свої гроші позичив мамі, і вона витратила ті гроші позичені в мене від продажі половини квартири на купівлю, як інвестор договору, квартири в "Новопечерській вежі", – заявляв Роман Єгжов.

Роман Єгжов

Можливо хтось просто обмовився, а можливо заплутався у непростій схемі. Вони намагаються переконати, що двокімнатна квартира з цього будинку на 53,5 квадрати була продана, і за ці ж гроші пані Єгжова змогла собі дозволити квартиру на майже 68 квадратів у цьому елітному ЖК преміум сегменту.

Хоч у власність вона потрапила за декілька днів до нового 2022 року, але придбана вона була за інвестиційним договором 2019 року – цим прокурор і намагається пояснити таку різницю в ціні навіть показує документи купівлі-продажу.

Ціни на нерухомість у "Новопечерській вежі"

Як родині прокурора вдалось задешево купити квартиру

Документи вивчають троє різних експертів із нерухомості – всі приходять до одного і того самого висновку – ринкова вартість не відповідала ціні, заявленій в декларації. А от схем, за яким Єгжов чи його мати могли занизити ціну – багато.

Перша – махінації з даними фонду Державного майна.

"З приводу документів можна сказати, що вона була придумана шляхом укладення договору купівлі-продажу. Відповідно, визначення вартості і сплату всіх податків мало відбуватися на підставі законодавства України про купівлю-продаж. Тобто, фактично, вартість мала визначатися на основі бази фонду Держмайна України. Яким чином вона визначена саме такою в 2 мільйони гривень? Мені, чесно кажучи, видається досить підозрілим", – каже Юрій Новосьол.

Другий спосіб заниження вартості - просто домовитись із забудовником, щоб він вказав занижену ціну. Тобто по документам всюди проходить одна ціна, а реально заплатили більше.

"Суб'єкт домовився, бо має зв'язки з девелопером або представниками девелопера, щоб вказати не ринкову вартість в оцінці майна в договорі купівлі-продажу для того, щоб приховати її справжню ціну і таким чином спростити собі життя в декларації", – розповідає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

І є ще один вірогідний сценарій – квартиру реально продали по заниженій вартості - за прокурорське сприяння компанії, і це вже чиста корупція і використання службового становища.

Тобто ціна дешевше за ринкову щонайменше на 20% – але це щонайменше.

"Це усереднена ціна квадрату. А по факту, якщо говорити про 68 квадратних метрів в лоті, який розташований в середніх поверхах - це так звані ліквідні квартири на ліквідних поверхах. Відповідно, заява на вартість в декларації не відповідає ринковій", – каже Вікторія Берещак.

І не варто забувати, що це оцінка квартири без ремонту – з голими стінами. Ціна ремонту – це ще в середньому 51 тисяча доларів.

Чи покарають прокурора?

Наскільки ж насправді наремонтував і намеблював поціновувач крокодилового взуття й "пшонка-стайлу" Єгжов – побачити журналістам, на жаль, не вдалося. В гості, аби розставити всі крапки над і, прокурор їх не запросив.

Втім, імовірно службовцю таки доведеться показати майно й пояснити його походження.

"В даному випадку можна говорити про порушення одержання подарунків, бо фактично це адміністративна відповідальність, яка передбачена кодексом про адміністративні порушення, бо фактично різниця він міг отримати за заниженої вартості чи його сім'я, цю квартиру чи майно, і фактично це можливе одержання незаконного подарунку", – розповідає заступник голови Громадської ради при НАЗК, голова правління ГО "Антикорупційний штаб" Сергій Миткалик.

Роман Єгжов

Втім одержання подарунку – це лиш одна з багатьох корупційних лазівок, що використовують нечисті на руку держслужбовці, намагаючись приховати своє незаконне збагачення.

Тож проєкт "Хапуга.ua" цим матеріалом звертається в Національне агенство запобігання корупції з проханням перевірити походження статків прокурора Єгжова.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Прокурор ЗАПЛУТАВСЯ у брехні і ВИДАВ СЕБЕ! Любитель ПШОНКА-стайлу та взуття з КРОКОДИЛУ! ЕКСКЛЮЗИВ

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