Як виглядає пункт пропуску "Суджа" на кордоні з РФ – фото

У Мережі з'явилися фото пропускного пункту "Суджа", що в Курській області.

"(Російські – Ред.) прикордонники билися всю ніч, до останнього, мужньо виконавши свій обов'язок до кінця", – пишуть у російських Z-пабліках, натякаючи, що їх було просто знищено. Як видно на фото, КПП було повністю зруйноване.

Перший знімок зробили ще 6 серпня.

А цей пропагандисти опублікували сьогодні ввечері.

Також "Радіо Свобода" публікує супутниковий змімок пункту.

Фото: Радіо Свобода

"Поки неясно, чи йдеться про наслідки українського обстрілу і ударів дронами, чи, навпаки, МАПП був пошкоджений внаслідок дій російської армії у відповідь", – зазначають у виданні.

За кількасот метрів від пункту пропуску знаходиться газовимірювальна станція "Суджа".У виданні нагадують, що вона є є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну". На супутникових знімках немає слідів ушкодження станції.

Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що ЗСУ встановили над нею контроль. Офіційних підтверджень від української сторони цим заявам немає.

Нагадаємо, що вчора, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.

Сьогодні вранці російські "воєнкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони ниють про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут і Авдіївку.

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