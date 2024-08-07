Як виглядає пункт пропуску "Суджа" на кордоні з РФ – фото

За кількасот метрів від пункту пропуску знаходиться газовимірювальна станція "Суджа".
У Мережі з'явилися фото пропускного пункту "Суджа", що в Курській області.
"(Російські – Ред.) прикордонники билися всю ніч, до останнього, мужньо виконавши свій обов'язок до кінця", – пишуть у російських Z-пабліках, натякаючи, що їх було просто знищено. Як видно на фото, КПП було повністю зруйноване.
Перший знімок зробили ще 6 серпня.
А цей пропагандисти опублікували сьогодні ввечері.
Також "Радіо Свобода" публікує супутниковий змімок пункту.
"Поки неясно, чи йдеться про наслідки українського обстрілу і ударів дронами, чи, навпаки, МАПП був пошкоджений внаслідок дій російської армії у відповідь", – зазначають у виданні.
За кількасот метрів від пункту пропуску знаходиться газовимірювальна станція "Суджа".У виданні нагадують, що вона є є "єдиним входом російського газу для транзиту через Україну". На супутникових знімках немає слідів ушкодження станції.
Пропагандистські телеграм-канали пишуть, що ЗСУ встановили над нею контроль. Офіційних підтверджень від української сторони цим заявам немає.
Нагадаємо, що вчора, 6 серпня, російські пропагандисти повідомили про нібито рейд українських сил до Курської області РФ. Українська сторона цю інформацію досі не коментує.
Сьогодні вранці російські "воєнкори" заявляли про втрату чотирьох населених пунктів у Курській області. Вони ниють про стрімке просування ЗСУ і показують, що Суджа тепер стає схожою на Бахмут і Авдіївку.
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