Померла зірка "Чорної пантери" через тяжку хворобу

Артистки не стало у віці 72 років.

Південноафриканська акторка Конні Чіуме, яка грала у фільмі "Чорна пантера", померла.

Сумну новину повідомили рідні артистки на її сторінці в Instagram. Життя акторки обірвалося 6 серпня у віці 72 років. Чіуме померла у лікарні, куди її незадовго до фатального дня госпіталізували, аби провести необхідні медичні процедури.

"Сім'я Чіуме з жалем повідомляє вам про її смерть. Конні Чіуме, 72 роки, померла в лікарні 6 серпня 2024 року. Сім'я просить про конфіденційність у цей тяжкий період. Сім'я буде повідомляти додаткові подробиці", - йдеться в повідомленні рідних артистки.

Конні Чіуме / Фото: instagram.com/conniechiume/

Що саме стало причиною смерті 72-річної зірки "Чорної пантери" – наразі невідомо. Однак, рідні зізналися, що Конні Чіуме боролася з тяжкою хворобою, щоправда, у подробиці вони вдаватися не стали.

Зазначимо, Конні Чіуме – популярна акторка. Вона знімалася у багатьох стрічках, однак найбільше артистка була упізнаваною завдяки фільму від Marvel "Чорна пантера" за роллю Зававарі – членкині племінної ради Ваканди.

Конні Чіуме з актором із фільму "Чорна пантера" / Фото: instagram.com/conniechiume/

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер український диктор Василь Манько. Вже відомо, що стало причиною смерті телевізійника.

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