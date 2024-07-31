Помер відомий український диктор Василь Манько: що забрало життя телевізійника

Його не стало у віці 77 років.

Помер відомий український диктор і журналіст Василь Манько.

Сумну новину у своєму Facebook повідомив колега Василя Пантелійовича, телевізійник Микола Канішевський. За його словами диктор відійшов у засвіти у понеділок 29 липня.

"29 липня пішов з життя Василь Пантелійович Манько. Старше покоління пам'ятає його як провідного диктора Українського телебачення. Василь мав повних 77 років", - йдеться у повідомленні.

Василь Манько

Згодом Канішевський оприлюднив подробиці, де розкрив причини смерті колеги, спираючись на інформацію від сина знаменитості Василя. За його словами, диктор переніс складну операцію з видаленню шлунку після того, як у нього виявили онкологію. На жаль, його серце не витримало подальшого лікування. Прощання та поховання Василя Манька відбудеться сьогодні, 31 липня, на Київщині.

Василь Манько

"Йому йшов 78-й рік. Помер у лікарні, в реанімації після операції по видаленню шлунку. Три місяці тому діагностували онкологію. Про це мені розказав син Анатолій, в будинку якого останній час жив батько. Визначено час і місце поховання: село Петропавлівська Борщагівка, місцевий цвинтар, вул. Миру, 5. 31 липня 2024. Чин похорону призначено на 14:30", - зазначає Микола Канішевський.

Зазначимо, диктор і журналіст Василь Манько останні роки кар'єри присвятив запису аудіокниг для людей з порушеннями зору в студії звукозапису Українського товариства сліпих. Загалом, своїй професії диктор віддав понад 40 років, працював на радіо та у телепрограмах.

Василь Манько

Нагадаємо, нещодавно помер відомий український кінорежисер та сценарист Олег Фіалко. Вже також названо причина його смерті.

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