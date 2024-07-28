Помер відомий український режисер: відома причина смерті

Український кінорежисер та сценарист Олег Фіалко помер.

Знаменитості, який знімав фільм "Повернення Баттерфляй", не стало у 78-річному віці. Його життя забрала хвороба, з якою тривалий час він боровся за кордоном. Сумну звістку повідомив ексголова Національної спілки кінематографістів України Сергій Трімбач на своїй Facebook-сторінці.

"Надсумна новина – пішов з життя кінорежисер Олег Фіалко (1946-2024). Місяць тому йому виповнилось 78 літ. Він хворів, довго і важко. Опинився на чужині, де знайшлися добрі люди – і допомогли. Та болячки все ж взяли гору… 78 – начебто й немало, одначе поважний вік з Олегом не в’язався. Він завжди виглядав людиною, зарядженою жити по-молодому. Мав дві освіти – кінознавчу і режисерську, а ще – був по-справжньому артистичним", - йдеться в повідомленні.

Олег Фіалко

Зазначимо, Олег Фіалка розпочинав свою кар'єру з кіностудії імені Довженка 1973 року. Згодом став секретарем Спілки кінематографістів України та заступником начальника Головного управління культури КОДА. Олег мав звання Заслуженого діяча мистецтв України та належав до кореспондентів Національної академії мистецтв України. Його найвідомішими роботами є "Повернення Баттерфляй", "Пробивна людина", "Єралашний рейс", "Біч Божий" та багато інших кінокартин.

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