Олена Мозгова вперше прокоментувала камінгаут 30-річної доньки

Тим часом Зоя Мозгова розповіла, як у Мережі відреагували на її публічне зізнання.
Українська продюсерка Олена Мозгова вперше висловилася про камінгаут своєї 30-річної доньки.
Знаменитість залишила коментар під дописом Зої в Instagram, де вона розповіла про реакцію Мережі на її публічне зізнання. Зокрема, донька Мозгової зізналась, що після того, як розкрила свою сексуальну орієнтацію, отримала чимало слів підтримки від користувачів. Однак знайшлися й ті, хто намагався присоромити Зою. Ба більше, дійшло до того, що образливі коментарі писали сім'ї. Сама ж Зоя запевняє, що хейт її жодним чином не образив. Окрім того, донька Мозгової зазначила, що вже давно слід відмовлятися від радянського мислення, приймати і толерантно ставитися до вибору інших.
"Багато людей подякувало мені за сміливість сказати, як є, бо вони бояться зробити так само. Бояться тому, що велика доля суспільства живе радянським минулим і мислить стереотипами, які вже багато років не лише засуджуються, а навіть караються законом у вільному світі. Бути собою і відкрито любити того, кого хочеш, і робити так, як вважаєш за потрібне, поки що, на жаль, в Україні досить важко, а в деяких випадках неможливо. Соціальна модель суспільства побудована так примітивно, що люди досі вважають, що можуть нав'язувати свої правила і втручатися в життя інших", - висловилася Зоя.
Під дописом доньки залишила коментар і сама Олена Мозгова. Продюсерка підтримала Зою. Знаменитість порадила їй не звертати уваги на хейт, адже самодостатні люди не будуть лізти з порадами до чужого особистого життя. Також Олена Мозгова побажала, аби Зоя була щасливою, а вона, своєю чергою, зробить все можливе, аби донька саме такою і почувалася.
"Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нещасні люди, з відсутністю свідомого і наповненого життя, тому і лізуть до іншого. Люблю тебе і завжди поруч!", - написала продюсерка.
Нагадаємо, наприкінці липня Зоя Мозгова зробила камінгаут та показала свою обраницю. Раніше співак Олександр Пономарьова висловилася про сексуальну орієнтацію його падчерки.
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