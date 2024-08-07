Олена Мозгова вперше прокоментувала камінгаут 30-річної доньки

Українська продюсерка Олена Мозгова вперше висловилася про камінгаут своєї 30-річної доньки.

Знаменитість залишила коментар під дописом Зої в Instagram, де вона розповіла про реакцію Мережі на її публічне зізнання. Зокрема, донька Мозгової зізналась, що після того, як розкрила свою сексуальну орієнтацію, отримала чимало слів підтримки від користувачів. Однак знайшлися й ті, хто намагався присоромити Зою. Ба більше, дійшло до того, що образливі коментарі писали сім'ї. Сама ж Зоя запевняє, що хейт її жодним чином не образив. Окрім того, донька Мозгової зазначила, що вже давно слід відмовлятися від радянського мислення, приймати і толерантно ставитися до вибору інших.

Донька Олени Мозгової зі своєю обраницею

"Багато людей подякувало мені за сміливість сказати, як є, бо вони бояться зробити так само. Бояться тому, що велика доля суспільства живе радянським минулим і мислить стереотипами, які вже багато років не лише засуджуються, а навіть караються законом у вільному світі. Бути собою і відкрито любити того, кого хочеш, і робити так, як вважаєш за потрібне, поки що, на жаль, в Україні досить важко, а в деяких випадках неможливо. Соціальна модель суспільства побудована так примітивно, що люди досі вважають, що можуть нав'язувати свої правила і втручатися в життя інших", - висловилася Зоя.

Під дописом доньки залишила коментар і сама Олена Мозгова. Продюсерка підтримала Зою. Знаменитість порадила їй не звертати уваги на хейт, адже самодостатні люди не будуть лізти з порадами до чужого особистого життя. Також Олена Мозгова побажала, аби Зоя була щасливою, а вона, своєю чергою, зробить все можливе, аби донька саме такою і почувалася.

Донька Олени Мозгової зі своєю обраницею

"Сонечко, будь щаслива! Не звертай уваги на хейтерів. Вони нещасні люди, з відсутністю свідомого і наповненого життя, тому і лізуть до іншого. Люблю тебе і завжди поруч!", - написала продюсерка.

Нагадаємо, наприкінці липня Зоя Мозгова зробила камінгаут та показала свою обраницю. Раніше співак Олександр Пономарьова висловилася про сексуальну орієнтацію його падчерки.

Ексклюзив! Олександр Пономарьов прокоментував камінг-аут доньки! – ЖВЛ представляє

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