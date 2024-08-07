У Курській області в полон потрапило багато росіян – соцмережі

Офіційного підтвердження цієї інформації від української сторони не було.

В Курській області в полон могло потрапити до 40 російських військових.

Спочатку блогер та волонтер Сергій Стерненко опублікував відео, де нібито в полон беруть 22 росіян.

Командир відділення 24-го ШБ "Айдар", молодший сержант, автор телеграм-каналу "Говорять, снайпер"Станіслав Бунятов, позивний "Осман" згодом написав, що 4 бійця СОУ взяли в полон 40 солдат ЗС РФ.

Український проєкт з пошуку російських військових "Хочу найти" стверджує, що в Курській області в полон потрапило "дуже багато" військових РФ. Серед них є як контрактники, так і строковики та мобілізовані.

Колона полонених росіян / Фото: Фото з соціальних мереж

Також є дані щодо загиблих росіян, чиї тіла не забрали під час відступу їхні співслуживці.

"На знімку з дрону 32 військовополонених ЗС РФ, які сьогодні здали в полон у Курській області. Ще 8 не влізли у кадр", – йдеться у підпису до цього фото.