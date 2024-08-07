Путіна запросили на інавгурацію нового президента Мексики - Reuters

Країна є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

Мексика вислала запрошення російському диктатору Володимиру Путіну на інавгурацію новообраного президента країни Клаудії Шейнбаум.

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Про це інформує Reuters, з посиланням на російські засоби масово пропаганди.

Повідомляється, що російський диктатор ще не визначився, чи буде він присутній безпосередньо на інавгурації, яка відбудеться 1 жовтня, чи направить іншу високопоставлену особу від свого імені.

Зазначимо, що Мексика є членом Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт російського диктатора.

Російський військовий підрозділ у вересні 2023 року брав участь у параді до Дня незалежності Мексики, що викликало різку критику колишнього президента Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що його країна дала платформу силам, які вторглися до України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Путіну загрожує ще один ордер на арешт від Гааги.

Крім того, ми також інформували, що прокурор МКС прокоментував ордер на арешт Путіна.

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