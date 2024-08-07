На Сумщині пролунало 132 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 45 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 132 вибухи. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська громади.

Краснопільська громада: ворог бив з артилерії (5 вибухів), мінометів (22 вибухи), удари FPV дронів (5 вибухів)

Миропільська громада: здійснено обстріли з мінометів (6 вибухів), авіаудар КАБ (1 вибух).

Білопільська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади та нанесли удар дроном-FPV (1 вибух) та 4 удари зі ствольної артилерії.

Юнаківська громада: зафіксовано артобстріли (8 вибухів), мінометний обстріл (1 вибух), авіаудари КАБ (11 вибухів).

Есманьська громада: ворог вдарив з міномету (20 вибухів) та завдав удару FPVдроном (1 вибух).

Хотінська громада: росіяни нанесли авіаудари КАБ (4 вибухи).

Великописарівська громада зазнала атаки дронів-FPV (3 вибухи), обстрілів з мінометів (5 вибухів), гранатометів (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: були мінометні обстріли (7 вибухів).

Глухівська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: ворог вдарив з мінометів (4 вибухи).

Хотінська громада: зафіксовано обстріл з міномету (10 вибухів).

Миколаївська громада: здійснено мінометний обстріл (10 вибухів).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вночі РФ вдарила ракетами і "Шахедами", скільки повітряних цілей вдалось збити.

Крім того, ми раніше інформували, що на Херсонщині російські військові атакували з безпілотника дитину.

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