Астрологічний прогноз на 7 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для будь-яких починань, особливо якщо діяти спокійно і без поспіху, а також розраховувати лише на себе.

Символ дня: Райське дерево.

Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 4.

Щасливий колір: зелений.

Щасливе каміння дня: сардонікс, амазоніт.

За якусь частину тіла відповідає: гортань.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися небезпечними, тому не можна залишати поза увагою навіть, здавалося б, невинні симптоми.

Харчування дня: їжа цього дня повинна бути калорійною та поживною, але не жирною:

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для активної роботи в саду та городі.

Магія та містика дня: можна знімати порчу та пристріт, а також виготовляти талісмани та обереги.

Сни дня: сни цього місячного дня часто бувають віщими – не варто їх ігнорувати.

Табу дня: не можна рвати квіти, ламати гілки і тим більше спилювати дерева.

Цитата дня: Поки думаєш, що сказати, роби реверанс. Це економить час»(Льюїс Керол).

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