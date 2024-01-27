Міграційна криза в Техасі: експерт вказав на російський слід

Агенти РФ дуже тісно пов'язані, зокрема, з мексиканськими наркобаронами, які роздмухують цю ситуацію.

У міграційній кризі в США, де силовики в Техасі взяли під свій контроль кордон із Мексикою, простежується влив російських агентів.

Таку думку висловив в ефірі телеканалу "Еспресо" експерт-міжнародник Ярослав Войтко.

За його словами, агенти РФ дуже тісно пов'язані, зокрема, з мексиканськими наркобаронами, які роздмухують цю ситуацію.

Також Ярослав Войтко нагадав, що “рука Москви” втручається практично у всі вибори, які відбуваються в Сполучених Штатах.

"Цього року буде повністю переобиратися Палата представників у повному складі, третина Сенату. Тому росіяни зацікавлені, щоб не тільки експрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп, на якого вони роблять ставки, а й інші представники республіканської партії з його програми "Зробимо Америку знову великою" (Make America great again) пройшли на виборах, які відбудуться в листопаді цього року", - наголосив він.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.

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