Байден готовий закрити кордон із Мексикою: що для цього потрібно

Після того, як силовики в Техасі взяли під контроль кордон із Мексикою, президент США Джо Байден закликав законодавців ухвалити погоджений в Сенаті законопроєкт, який дозволить закрити південний кордон у разі кризи з мігрантами.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Білого дому.

Американський президент нагадав, що ще два місяці тому доручив своїй команді розпочати переговори у Сенаті, щоб вирішити питання захисту кордону, і дорікнув законодавцям за зволікання.

“Ось вже кілька тижнів вони цим займаються... Те, що було узгоджено, могло б - якби було ухвалено у законі - стати найжорсткішим та найсправедливішим набором реформ для убезпечення кордонів”, - наголосив Байден.

Також читайте До США через Мексику пішки прямують тисячі мігрантів: від чого вони тікають

Президент США запевнив, що без вагань ухвалить рішення про закриття кордону, якщо отримає відповідні повноваження, які передбачені в законопроєкті.

“Якби мені надали такі повноваження, я б скористався ними того дня, коли підпишу закон. Убезпечення кордону за допомогою цих переговорів - перемога для Америки. Для всіх, хто вимагає посилення контролю, це спосіб зробити це. Якщо ви серйозно ставитеся до кризи, ухваліть двопартійний законопроєкт, і я його підпишу”, - зазначив Байден.

Як відомо, у законопроєкті Сенату захист кордону з Мексикою йде в одному пакеті із виділенням фінансової допомоги Україні. Таке поєднання покликане показати американцям, що Сполучені Штати можуть одночасно підтримувати партнерів і вирішувати внутрішні питання.

Нагадаємо, раніше видання The Hill повідомило, що прихильники допомоги Україні від Республіканської партії починають шукати "план Б", оскільки законопроєкт Сенату, який пов’язує виділення грошей для України з реформами безпеки кордону, не має шансів пройти в Палаті представників.

Читайте також: