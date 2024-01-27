США можуть розблокувати допомогу Україні: у Сенаті домовились про міграційні зміни – CNN

Очікується, що угоду про додаткові повноваження США оприлюднять вже наступного тижня.

Учасники переговорів у Сенаті погодилися значно обмежити перетин нелегальними мігрантами південного кордону США. Очікується, що угоду про додаткові повноваження США оприлюднять вже наступного тижня. Крок спрямований на припинення хвилі мігрантів, яка охопила федеральну владу протягом останніх кількох місяців.

Про це пише CNN із посиланням на власні джерела.

Угода також прискорить процес надання притулку. Справи розглядатимуть протягом шести місяців, порівняно з нинішньою системою, за якої це може зайняти до 10 років для шукачів притулку.

"Ці деталі відкривають нове вікно у гучні переговори, які тривають вже кілька місяців, оскільки лідери Сенату сподіваються, що їм вдасться приєднати угоду до допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, оскільки насуваються внутрішні та міжнародні кризи", – йдеться в матеріалі.

Проте цей план також чинить тиск на республіканців, оскільки колишній президент Дональд Трамп закликав Республіканську партію відхилити будь-що, окрім того, що він називає "ідеальним" законопроєктом.

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Президент Джо Байден у заяві щодо поточних переговорів у Конгресі сказав, що угода, над якою працювали учасники переговорів у Сенаті, є жорсткою та справедливою.

"Те, про що йшлося в переговорах, — якщо воно (рішення - ред.) буде прийнято як закон – стане найжорсткішим і найсправедливішим набором реформ для забезпечення безпеки кордону, які ми коли-небудь проводили в нашій країні. Це дало б мені, як президенту, нові надзвичайні повноваження закрити кордон, коли він буде перевантажений. І якби мені дали ці повноваження, я б використав їх у день, коли підпишу законопроєкт», - прокоментував Байден.

Відповідно до пакету, який незабаром буде оприлюднений, Міністерству внутрішньої безпеки США (DHS) буде надано нове надзвичайне повноваження закрити кордон, якщо середня щоденна кількість мігрантів досягне 4000 протягом одного тижня.

Якщо протягом певного тижня кількість мігрантів, які перетинають кордон, перевищить 5000 в середньому на день, DHS буде зобов’язаний закрити кордон для мігрантів, які перетинають його нелегально, не в’їжджаючи через пункти в’їзду.

Деяким мігрантам дозволять залишитися, якщо виявиться, що вони тікають від тортур або переслідувань у своїх країнах.

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