"Елемент пропагандистської кампанії": Подоляк оцінив загрозу російської ДРГ в Україні

Радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк порадив реагувати спокійно на попередження про нібито масштабний наступ ЗС РФ . Він підкреслив, що страх перед Росією — один із елементів її пропагандистської кампанії.

Про це він сказав в інтерв'ю "24 Каналу".

"Росія далі витрачатиме багато коштів на те, щоб говорити: "Бійтесь нас". Це один з елементів пропагандистської кампанії. За два роки ми з вами це не один раз проходили. Так, періодично ДРГ заходять з півночі. Ми бачимо, що відбувається у Сумській, Чернігівській областях. Їх відправляють саме для вбивства цивільного населення. Це, до речі, конкретний прояв геноцидного типу цієї війни. Тобто ДРГ заходять в ті чи інші маленькі населені пункти для того, щоб вбити беззбройне цивільне населення. Вони відправляють ДРГ протягом усіх 700 днів війни", - сказав він.

Раніше стало відомо, що вранці 27 січня російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру з ХотінськоЇ громади на Сумщині.

На території України все частіше фіксують спроби російських диверсантів проникнути на територію України. Активність диверсантів почала зростати від весни 2023 року.

Російські ДРГ зосереджено "працюють" у Чернігівській, Сумській та Харківській областях. Туди вони намагаються потрапити усіма можливими способами - через ліс, поле, річку.

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