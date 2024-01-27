На Сумщині російська ДРГ жорстоко вбила брата та сестру

Сьогодні вранці, 27 січня, на Сумщині російська розвідувально-диверсійна група розстріляла брата та сестру.

Про це повідомили в Сумській ОВА.

Інцдент стався у Хотінській громаді. Будинок жертв російської ДРГ знаходиться у селі Андріївка, що розташоване у 5-кілометровій прикордонній зоні.

”Вкотре звертаюсь до жителів 5-кілометрової зони з проханням про евакуацію. Цей процес вже триває не перший місяць, допомога надається на кожному етапі. Російські терористи продовжують вбивати мирне населення. Евакуювавшись з небезпечних територій ви збережете своє життя”, - закликав начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Нагадаємо, що від весни 2023 року все частіше фіксуються спроби російських диверсантів проникнути на територію України.

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