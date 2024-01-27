Російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну (відео)

Здається, росіяни вже видали усі найабсурдніші фантазії про Україну, але вони щоразу себе перевершуют

Так, колаборант з Донецька Олександр Семченко на російському телеканалі заявив, що "Україну окупували євреї та НАТОвці". Мовляв, громадян треба звільнити від "єврейської камарильї Зеленського".

Відео опублікував журналіст Денис Казанський.

Російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну

"Якщо Росія виграє, то й Україна виграє. Вся Україна, увесь український народ, окрім цієї єврейської комарильї на чолі із Зеленським, яка виконує функції окупаційної адміністрації. А окупантами є НАТОвці", – заявив Семченко.

Припущення неправильне, нешановні росіяни. Ми виграємо лише тоді, коли повністю звільнимо нашу землю від вас.

Нагадаємо, загарбники розширюють пропагандистську мережу на тимчасово підконтрольних територіях.

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