Російські пропагандисти вигадали нову маячню про Україну (відео)

Здається, росіяни вже видали усі найабсурдніші фантазії про Україну, але вони щоразу себе перевершуют
Так, колаборант з Донецька Олександр Семченко на російському телеканалі заявив, що "Україну окупували євреї та НАТОвці". Мовляв, громадян треба звільнити від "єврейської камарильї Зеленського".
Відео опублікував журналіст Денис Казанський.
"Якщо Росія виграє, то й Україна виграє. Вся Україна, увесь український народ, окрім цієї єврейської комарильї на чолі із Зеленським, яка виконує функції окупаційної адміністрації. А окупантами є НАТОвці", – заявив Семченко.
Припущення неправильне, нешановні росіяни. Ми виграємо лише тоді, коли повністю звільнимо нашу землю від вас.
Нагадаємо, загарбники розширюють пропагандистську мережу на тимчасово підконтрольних територіях.
Читайте також: