Чому котлети розвалюються і як цьому запобігти

Причини, чому котлети розвалюються під час смаження.

Рецепт такої популярної страви як котлети знають всі Їх готують з різного м'яса - свинини, яловичини, курки, індички, риби і навіть з овочів.

Але іноді так буває, що нібито все зробив по рецепту, а котлети під час смаження розвалюються. Що робити та як цьому запобігти.

Секрети, насмперед, у підготовці фаршу.

Котлети розвалюються: причини та як їм запобігти

Занадто рідкий фарш для котлет погано ліпиться, з нього складно сформувати вироби. Найімовірніше, такі котлети будуть розвалюватися під час смаження. Щоб уникнути цього, строго дотримуйтесь рецептури або "скріпіть" фарш борошном, манкою тощо.

Багато залежить від правильних пропорцій фаршу. На 1 кілограм м'яса без кісток рекомендується додавати 250 г черствого білого хліба, вимоченого в 300 мл води або молока.

Щоб котлети з яловичини вийшли соковитими та смачними, до 1 кг яловичини слід додати 500 г свинини та 250 г сала. Саме сало допоможе зробити котлети соковитими та склеїть їх. І не слід боятися зайвого жиру – при жарінні він витопиться.

Продукти для фаршу повинні бути охолодженими. Це допоможе зберегти цілісність котлети при смаженні, оскільки з охолодженого м'яса виділяється білок, який сприяє скріпленню інгредієнтів.

Фарш для котлет досить добре вимісити і залишити в холодильнику. Поширена помилка багатьох господинь - починати смажити котлети одразу після замішування фаршу. В результаті м'ясо не встигає "насититися", тому котлети виходять сухими і розвалюються.

Ще один секрет цілісності котлет - перед тим, як обваляти в паніруванні, можна змастити їх яєчним білком. В результаті утворюється тонка захисна плівка, яка не дає котлетам розвалитися.

Сковорода повинна бути достатньо розігрітою. Смажать котлети на сковороді в добре розігрітій олії. Спочатку слід обсмажити їх до золотистої скоринки, а потім довести до готовності на середньому вогні під кришкою.

Тушкування котлет в соусі є частою причиною того, що вони розвалюються.

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