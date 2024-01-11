Ці два інгредієнти зроблять деруни у 100 раз смачнішими

Рецепт смачних дерунів
Хрусткі деруни зі сметаною напевно є однією з найпопулярніших страв з картоплі. Найчастіше їх готують з картоплі, додаючи яйця, цибулю та борошно.
А якщо до тіста додати подрібненої ковбаси та твердого сиру, деруни стануть ще смачнішими.
Рецепт приготування дуже простий.
Як приготувати деруни
Інгредієнти:
- картопля – 4 середньої картоплі,
- цибуля – одна великого розміру,
- варена ковбаса – 200 г;
- твердий сир – 200 г,
- яйце – 2 шт.,
- кріп — 0,5 пучка,
- борошно — 80 г;
- сіль, перець – на свій смак.
- рослинна олія – для смаження.
Спосіб приготування:
- Картоплю та цибулю чистимо і натираємо на великій тертці.
- На тертці натираємо сир, ковбасу мілко ріжемо, додаємо інгредієнти до натертої картоплі та цибулі.
- Додаємо дрібно нарізаний кріп, сіль, перець на свій смак і ретельно перемішуємо.
- В отриману масу додаємо яйця та борошно і знову добре перемішуємо.
- Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо деруни. Смажимо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з кожного боку приблизно по 5-7 хвилин.
Деруни подаємо з домашньою сметаною та насолоджуємося. Смачного.
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