Ці два інгредієнти зроблять деруни у 100 раз смачнішими

Хрусткі деруни зі сметаною напевно є однією з найпопулярніших страв з картоплі. Найчастіше їх готують з картоплі, додаючи яйця, цибулю та борошно.

А якщо до тіста додати подрібненої ковбаси та твердого сиру, деруни стануть ще смачнішими.

Рецепт приготування дуже простий.

Як приготувати деруни

Інгредієнти:

картопля – 4 середньої картоплі,

цибуля – одна великого розміру,

варена ковбаса – 200 г;

твердий сир – 200 г,

яйце – 2 шт.,

кріп — 0,5 пучка,

борошно — 80 г;

сіль, перець – на свій смак.

рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

Картоплю та цибулю чистимо і натираємо на великій тертці.

На тертці натираємо сир, ковбасу мілко ріжемо, додаємо інгредієнти до натертої картоплі та цибулі.

Додаємо дрібно нарізаний кріп, сіль, перець на свій смак і ретельно перемішуємо.

В отриману масу додаємо яйця та борошно і знову добре перемішуємо.

Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо деруни. Смажимо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з кожного боку приблизно по 5-7 хвилин.

Деруни подаємо з домашньою сметаною та насолоджуємося. Смачного.

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