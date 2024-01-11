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Ці два інгредієнти зроблять деруни у 100 раз смачнішими

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
268 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
1178
Час на прочитання
1 хв
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Ці два інгредієнти зроблять деруни у 100 раз смачнішими

Рецепт смачних дерунів

Рецепт смачних дерунів

Хрусткі деруни зі сметаною напевно є однією з найпопулярніших страв з картоплі.  Найчастіше їх готують  з картоплі, додаючи яйця, цибулю та борошно.

 А якщо до тіста додати подрібненої ковбаси та твердого сиру, деруни стануть ще смачнішими. 

Рецепт приготування дуже простий.

 Як приготувати деруни

Інгредієнти:

  • картопля –  4 середньої картоплі,
  • цибуля –  одна великого розміру,
  • варена ковбаса – 200 г;
  • твердий сир – 200 г,
  • яйце – 2 шт.,
  • кріп — 0,5 пучка,
  • борошно — 80 г;
  • сіль, перець – на свій смак.
  • рослинна олія – для смаження.

Спосіб приготування:

  • Картоплю та цибулю чистимо і натираємо на великій тертці.
  • На тертці натираємо  сир, ковбасу мілко ріжемо, додаємо інгредієнти до натертої картоплі та цибулі.
  • Додаємо дрібно нарізаний кріп, сіль, перець на свій смак і ретельно перемішуємо.
  • В отриману масу додаємо яйця та борошно і знову добре перемішуємо.
  • Розігріваємо сковороду з олією, ложкою викладаємо деруни. Смажимо їх на середньому вогні до золотистої скоринки з кожного боку приблизно по 5-7 хвилин.

Деруни подаємо з домашньою сметаною та насолоджуємося. Смачного.

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