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Эти два ингредиента сделают драники в 100 раз вкуснее

Время готовки
35 минут
Пищевая ценность на 100 г
268 ккал
Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1178
Время на прочтение
1 мин
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Эти два ингредиента сделают драники в 100 раз вкуснее

Рецепт вкусных дерунов

Рецепт вкусных драников

Хрустящие деруны со сметаной наверняка являются одним из самых популярных блюд из картофеля. Чаще всего их готовят из картофеля, добавляя яйца, лук и муку.

А если к тесту добавить измельченную колбасу и твердый сыр, драники станут еще вкуснее.

Рецепт приготовления очень прост.

Как приготовить драники

Ингредиенты:

  • картофель – 4 среднего картофеля,
  • лук – один большого размера,
  • вареная колбаса – 200 г;
  • твердый сыр – 200 г,
  • яйцо – 2 шт.,
  • укроп — 0,5 пучка,
  • мука — 80 г;
  • соль, перец – по своему вкусу.
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  • Картофель и лук чистим и натираем на большой терке.
  • На терке натираем сыр, колбасу мелко режем, добавляем ингредиенты к натертому картофелю и луку.
  • Добавляем мелко нарезанный укроп, соль, перец по своему вкусу и тщательно перемешиваем.
  • В полученную массу добавляем яйца и муку и снова хорошо перемешиваем.
  • Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем деруны. Жарим их на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны примерно по 5-7 минут.

Драники подаем с домашней сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита.

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