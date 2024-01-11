Эти два ингредиента сделают драники в 100 раз вкуснее

Хрустящие деруны со сметаной наверняка являются одним из самых популярных блюд из картофеля. Чаще всего их готовят из картофеля, добавляя яйца, лук и муку.

А если к тесту добавить измельченную колбасу и твердый сыр, драники станут еще вкуснее.

Рецепт приготовления очень прост.

Как приготовить драники

Ингредиенты:

картофель – 4 среднего картофеля,

лук – один большого размера,

вареная колбаса – 200 г;

твердый сыр – 200 г,

яйцо – 2 шт.,

укроп — 0,5 пучка,

мука — 80 г;

соль, перец – по своему вкусу.

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Картофель и лук чистим и натираем на большой терке.

На терке натираем сыр, колбасу мелко режем, добавляем ингредиенты к натертому картофелю и луку.

Добавляем мелко нарезанный укроп, соль, перец по своему вкусу и тщательно перемешиваем.

В полученную массу добавляем яйца и муку и снова хорошо перемешиваем.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем деруны. Жарим их на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны примерно по 5-7 минут.

Драники подаем с домашней сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита.

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