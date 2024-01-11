Эти два ингредиента сделают драники в 100 раз вкуснее

Рецепт вкусных драников
Хрустящие деруны со сметаной наверняка являются одним из самых популярных блюд из картофеля. Чаще всего их готовят из картофеля, добавляя яйца, лук и муку.
А если к тесту добавить измельченную колбасу и твердый сыр, драники станут еще вкуснее.
Рецепт приготовления очень прост.
Как приготовить драники
Ингредиенты:
- картофель – 4 среднего картофеля,
- лук – один большого размера,
- вареная колбаса – 200 г;
- твердый сыр – 200 г,
- яйцо – 2 шт.,
- укроп — 0,5 пучка,
- мука — 80 г;
- соль, перец – по своему вкусу.
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Картофель и лук чистим и натираем на большой терке.
- На терке натираем сыр, колбасу мелко режем, добавляем ингредиенты к натертому картофелю и луку.
- Добавляем мелко нарезанный укроп, соль, перец по своему вкусу и тщательно перемешиваем.
- В полученную массу добавляем яйца и муку и снова хорошо перемешиваем.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, ложкой выкладываем деруны. Жарим их на среднем огне до золотистой корочки с каждой стороны примерно по 5-7 минут.
Драники подаем с домашней сметаной и наслаждаемся. Приятного аппетита.
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