В Бельгии нашли реликвию из древнего римского города Помпеи

На мраморной доске изображены рельефы, изображающие землетрясение в Помпеях 62 года до нашей эры.

В Бельгии дом местной семьи на протяжении 50 лет украшала бесценная реликвия из древнего римского города Помпеи, разрушенного в результате извержения Везувия.

Об этом пишет издание RFI.

Как отмечается, открытие совершили искусствоведы, которых семья пригласила на оценку дома перед продажей. Руководитель выставок и археолог Барт де Марсен идентифицировал объект и заявил, что этот предмет из города Помпеев, который был похищен в 1970-х годах.

"На мраморной доске изображены рельефы, изображающие землетрясение в Помпеях 62 года до нашей эры, при этом часть стен находится в процессе разрушения. В Помпеях сохранилось только два вещественных доказательства землетрясения. Это очень важные объекты для истории города", – подчеркнул Барт де Марсен.

Сам же владелец дома рассказал, что купил барельеф у уличного торговца в Италии в 1975 году. Теперь находку вернут в Италию, где установят его в музее.

Напомним, что мужчина 15 лет использовал одни и те же номера в лотерее и сорвал джекпот.