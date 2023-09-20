"Це не політика, а докази": прокурор МКС прокоментував ордер на арешт Путіна

Він зазначив, що злочини проти дітей є основним пріоритетом його роботи.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан прокоментував своє подання, за яким судді видали ордер на арешт російського диктатора Путіна та дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

На заході "Боротьба за майбутнє: українські діти у війні", організованому на полях Генеральної Асамблеї, він заявив, що його рішення було продиктовано конкретними доказами, а не політикою, повідомляє Укрінформ.

Він зазначив, що злочини проти дітей є основним пріоритетом його роботи, однак їх часто не помічають у конфліктах між країнами.

"Це був надзвичайно трагічний і безмірно сумний момент, коли незалежні судді відчули себе змушеними під вагою доказів видати ордери на арешт глави держави – постійного члена Ради Безпеки, а також так званого комісара у справах дітей", – розповів він.

Хан заявив, що він побував в Україні за кілька тижнів до того, як був виданий ордер на арешт Путіна та побачив на лінії фронту дитячий будинок, де не було дітей.

"Це залишиться зі мною назавжди, коли в цій тиші, у цій страшній тиші я побачив порожні дитячі ліжечка, одяг, складений стопкою, фотографії дітей, які насолоджуються Різдвом, малюнки, що прикрашали стіни", – поділився Хан.

Він додав, що його діями рухають не емоції чи політика, а докази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва заявив, що російського диктатора Путіна не заарештують у Бразилії, якщо він приїде на саміт G20 у Ріо-де-Жанейро, який проходитиме 2024 року.

Крім того, ми раніше інформували, що спецпредставник Держдепу США з питань воєнних злочинів у 2009-2015 роках Стівен Рапп розповів, що російському диктатору Путіну за його злочини проти України загрожує до 30 років позбавлення волі.

Читайте також: