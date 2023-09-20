Зеленський зустрівся з генсеком ООН Гутеррішем

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем на 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

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Про це йдеться у повідомленні пресслужби голови держави.

У повідомленні вказується, що глава держави подякував ООН за зусилля з мінімізації наслідків повномасштабної російської агресії та висловив сподівання на подальшу активну допомогу з боку Організації в оперативному реагуванні на нагальні потреби українського населення в гуманітарній сфері.

Крім того, сторони обговорили перспективи поновлення роботи Чорноморської зернової ініціативи.

Президент подякував Антоніу Гутеррішу за підтримку зусиль України із забезпечення стабільності продовольчих ринків та експорту.

Володимир Зеленський привернув увагу Генерального секретаря ООН до використання державою-агресором іранських безпілотників для атак на портову та агропромислову інфраструктуру України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський на Саміті сталого розвитку запропонував створити зернові хаби у портах Африки.

Крім того, ми раніше інформували, що президент Володимир Зеленський заявив, що йому відомо про спроби "укласти якісь тіньові угоди за лаштунками" щодо війни в Україні.

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