День HR-менеджера 2023 року: картинки українською, привітання зі святом

HR-менеджер — фахівець, який займається управлінням персоналу. Свято припадає щороку на третю середу вересня. 2023 року це буде 20 вересня. Не забудьте привітати з професійним днем друзів, рідних, знайомих рекрутерів.
Перелік всіх державних, професійних та міжнародних свят на вересень, ви можете подивитися в нашому матеріалі. HR-менеджера можна назвати багатозадачним працівником, без якого не можливо уявити роботу жодної сучасної компанії. Він займається підбиранням нового персоналу, його навчанням та оформленням кадрових документів.
Привітання з Днем HR-менеджера у прозі та віршах
Підібрати персонал і змусити його працювати в колективі під силу не кожному. Вітаючи наших кращих фахівців з професійним святом, днем HR-менеджера, ми бажаємо вам бачити людей наскрізь, з легкістю відрізняти серед сотень претендентів трудоголіків, креативних та перспективних працівників. Нехай ваші заслуги будуть правильно оцінені наймачем, і це можна буде побачити по заробітній платі.
***
З Днем HR-менеджера вітаю,
Успіхів у роботі бажаю,
Уміло підбирати персонал,
Щоб він свої завдання знав.
Нехай дохід ваш тільки росте,
Удача, радість в життя увійде,
Керівництво, щоб вас заохочувало
І дуже сильно не навантажувало.
***
Вітаємо з професійним святом всіх HR-менеджерів. На будь-якому підприємстві і в будь-якій справі найголовніше — це люди. Професіонали, яких ви підбираєте, вони фахівці, якими керуєте теж ви. Нехай же ваша праця завжди оцінюється по достоїнству!
***
Роботи не буває мало
У менеджера з персоналу:
Підібрати і навчити,
Підтримати і викрити…
Але його всі знають
І, звичайно, поважають,
Вітають персонально
У професійне свято.
***
Вітаю з Днем HR-менеджера. Бажаю кар’єрного зростання і прекрасних організаторських здібностей, високих якостей керівника і великого професіоналізму в управлінні, благополуччя і гарного достатку, щастя в особистому житті і незламної удачі, міцного кохання і радісного настрою.