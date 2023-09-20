День HR-менеджера 2023 року: картинки українською, привітання зі святом

HR-менеджер — фахівець, який займається управлінням персоналу. Свято припадає щороку на третю середу вересня. 2023 року це буде 20 вересня. Не забудьте привітати з професійним днем друзів, рідних, знайомих рекрутерів.

Перелік всіх державних, професійних та міжнародних свят на вересень, ви можете подивитися в нашому матеріалі. HR-менеджера можна назвати багатозадачним працівником, без якого не можливо уявити роботу жодної сучасної компанії. Він займається підбиранням нового персоналу, його навчанням та оформленням кадрових документів.

Привітання з Днем HR-менеджера у прозі та віршах

Підібрати персонал і змусити його працювати в колективі під силу не кожному. Вітаючи наших кращих фахівців з професійним святом, днем HR-менеджера, ми бажаємо вам бачити людей наскрізь, з легкістю відрізняти серед сотень претендентів трудоголіків, креативних та перспективних працівників. Нехай ваші заслуги будуть правильно оцінені наймачем, і це можна буде побачити по заробітній платі.

Привітання з днем HR-менеджера / Фото: ТСН.ua

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З Днем HR-менеджера вітаю,

Успіхів у роботі бажаю,

Уміло підбирати персонал,

Щоб він свої завдання знав.

Нехай дохід ваш тільки росте,

Удача, радість в життя увійде,

Керівництво, щоб вас заохочувало

І дуже сильно не навантажувало.

Привітання з днем HR-менеджера / Фото: ТСН.ua

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Вітаємо з професійним святом всіх HR-менеджерів. На будь-якому підприємстві і в будь-якій справі найголовніше — це люди. Професіонали, яких ви підбираєте, вони фахівці, якими керуєте теж ви. Нехай же ваша праця завжди оцінюється по достоїнству!

Привітання з днем HR-менеджера / Фото: ТСН.ua

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Роботи не буває мало

У менеджера з персоналу:

Підібрати і навчити,

Підтримати і викрити…

Але його всі знають

І, звичайно, поважають,

Вітають персонально

У професійне свято.

Привітання з днем HR-менеджера / Фото: ТСН.ua

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Вітаю з Днем HR-менеджера. Бажаю кар’єрного зростання і прекрасних організаторських здібностей, високих якостей керівника і великого професіоналізму в управлінні, благополуччя і гарного достатку, щастя в особистому житті і незламної удачі, міцного кохання і радісного настрою.