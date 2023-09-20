Росія протягом ночі запустила до України кілька груп ударних БпЛА

Перші безпілотники стали заходити у повітряний простір Україні близько опівночі.
Протягом ночі з Росії на територію України залетіло кілька груп ударних БпЛА.
Про це інформує пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Перші безпілотники стали заходити у повітряний простір Україні близько опівночі.
Чергова група ворожих БпЛА зайшла у повітряний простір України на Сумщині з Курської області РФ о першій годині ночі.
Ще кілька груп почали заходити у повітряний простір України через Сумську область через пів години.
О 2:30 ще кілька груп ворожих БпЛА зайшли у повітряний простір України через Сумську область.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних безпілотників у Полтавській та Сумській областях, які Росія вчергове запустила по Україні.
Крім того, ми раніше інформували, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що дрони-камікадзе "Шахед" досі залишаються непростою ціллю для сил протиповітряної оборони.
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