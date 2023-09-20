День HR-менеджера в 2023 году: картинки на украинском, поздравления с праздником

HR-менеджер – специалист, который занимается управлением персонала. Праздник выпадает ежегодно на третью среду сентября. В 2023 году это будет 20 сентября. Не забудьте поздравить с профессиональным днем друзей, родных, знакомых рекрутеров.
Список всех государственных, профессиональных и международных праздников на сентябрь, вы можете посмотреть в нашем материале. HR-менеджер можно назвать многозадачным работником, без которого невозможно представить работу ни одной современной компании. Он занимается подбором нового персонала, его обучением и оформлением кадровых документов.
Поздравления с Днем HR-менеджера в прозе и стихах
Подобрать персонал и вынудить его работать в коллективе по силам не каждому. Поздравляя наших лучших специалистов с профессиональным праздником, днем HR-менеджера, мы желаем вам видеть людей насквозь, с легкостью отличать среди сотен соискателей трудоголиков, креативных и перспективных работников. Пусть ваши заслуги будут правильно оценены съемщиком, и это можно будет увидеть по заработной плате.
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С Днем HR-менеджера поздравляю,
Успехов в работе желаю,
Умело подбирать персонал,
Чтобы он свои задачи знал.
Пусть доход ваш только растет,
Удача, радость в жизнь войдет,
Руководство, чтобы вас поощряло
И очень сильно не нагружало.
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Поздравляем с профессиональным праздником всех HR менеджеров. На любом предприятии и в любом деле самое главное – это люди. Профессионалы, которых вы подбираете, они специалисты, которыми вы тоже управляете. Пусть же ваш труд всегда оценивается по достоинству!
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Работы не бывает мало
У менеджера по персоналу:
Подобрать и научить,
Поддержать и разоблачить…
Но его все знают
И, конечно, уважают,
Приветствуют персонально
В профессиональный праздник.
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Поздравляю с Днем HR менеджера. Желаю карьерного роста и прекрасных организаторских способностей, высоких качеств руководителя и большого профессионализма в управлении, благополучия и хорошего достатка, счастья в личной жизни и несгибаемой удачи, крепкой любви и радостного настроения.