Зеленский и Нетаньяху встретились на Генассамблее ООН

Также у президента Зеленского был короткий разговор с главой Моссада Дэвидом Барнеа.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своей поездки в Нью-Йорк на Генассамблее ООН провел встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Об этом информирует The Times of Israel.

В сообщении указывается, что во время встречи Зеленский сказал, что вместе с премьером Израиля прибыла большая команда. Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан отметил, что "многие люди хотят участвовать".

Также у президента Зеленского был короткий разговор с главой Моссада Дэвидом Барнеа.

"Зеленский привел с собой меньшую команду, включая своего министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и главу администрации Андрея Ермака, которые, по словам некоторых, должны проводить более жесткую позицию по Израилю", — отмечает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский заявил, что ему известно о попытках "заключить какие-то теневые соглашения за кулисами" о войне в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить РФ из Совбеза перед выступлением Генассамблеи ООН.

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