Астрологічний прогноз на 20 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливоим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: ідеальний час для розумової та інтелектуальної роботи, тому успіх сприятиме тим, хто займається науковою роботою та літературною творчістю. Від активних дій потрібно відмовитись на користь спокійного способу життя.

Символ дня: Хмара.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 6.

Щасливий колір: синій, електрик, індиго, ультрамарин.

Щасливе каміння дня: гіацинт, цитрин.

За яку частину тіла відповідає: бронхи.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, закінчаться протягом доби, особливо якщо вжити необхідних для лікування заходів. Необхідно також уникати переохолодження – особливо протягів.

Харчування дня: харчування може бути різноманітним, головне — дотримуватися правила помірності.

Стрижка дня: не найкращий день для стрижки.

Дачні роботи дня: чудовий день для збирання врожаю – в овочах у фруктах у цей день накопичився максимум корисних для здоров'я вітамінів та мінералів.

Магія та містика дня: день сприятливий для любовної магії.

Сни дня: сни сьогодення є пророчими, але – у разі позитивного сюжету – не варто нікому про них розповідати, щоб не наврочити.

Табу дня: не можна нікому нічого позичати, особливо сіль.

Цитата дня: «Праця повинна узгоджуватися з відпочинком; дурний той, хто перетворює відпочинок на заняття» (Фрідріх Рюккерт).

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