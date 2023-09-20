Астрологический прогноз на 20 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: идеальное время для умственной и интеллектуальной работы, поэтому успех будет способствовать тем, кто занимается научной работой и литературным творчеством. От активных действий нужно отказаться в пользу спокойного образа жизни.
Символ дня: Облака.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 6.
Счастливый цвет дня: синий, электрик, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: бронхи.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, закончатся в течение суток, особенно если принять необходимые для лечения меры. Необходимо также избегать переохлаждения – особенно, сквозняков.
Питание дня: питание может быть разнообразным, главное – соблюдать правило умеренности.
Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки.
Дачные работы дня: прекрасный день для сбора урожая – в овощах в фруктах в этот день скопился максимум полезных для здоровья витаминов и минералов.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешнего дня являются пророческими, но – в случае позитивного сюжета – не стоит никому о них рассказывать, чтобы не сглазить.
Табу дня: нельзя никому ничего одалживать, особенно – соль.
Цитата дня: «Труд должен сообразовываться с отдыхом; глуп тот, кто превращает отдых в занятие» (Фридрих Рюккерт).
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