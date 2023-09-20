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Астрологический прогноз на 20 сентября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
290
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 20 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: идеальное время для умственной и интеллектуальной работы, поэтому успех будет способствовать тем, кто занимается научной работой и литературным творчеством. От активных действий нужно отказаться в пользу спокойного образа жизни. 

Символ дня: Облака. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 6. 

Счастливый цвет дня: синий, электрик, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин. 

За какую часть тела отвечает: бронхи. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, закончатся в течение суток, особенно если принять необходимые для лечения меры. Необходимо также избегать переохлаждения – особенно, сквозняков. 

Питание дня: питание может быть разнообразным, главное – соблюдать правило умеренности. 

Стрижка дня: не самый лучший день для стрижки. 

Дачные работы дня: прекрасный день для сбора урожая – в овощах в фруктах в этот день скопился максимум полезных для здоровья витаминов и минералов. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии. 

Сны дня: сны нынешнего дня являются пророческими, но – в случае позитивного сюжета – не стоит никому о них рассказывать, чтобы не сглазить. 

Табу дня: нельзя никому ничего одалживать, особенно – соль. 

Цитата дня: «Труд должен сообразовываться с отдыхом; глуп тот, кто превращает отдых в занятие» (Фридрих Рюккерт). 

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Дата публикации
Просмотры
290
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