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Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Азербайджана

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Азербайджана

Флаг Армении / Фото: Associated Press

Ереван требует обязать вооруженные силы Азербайджана прекратить обстрелы.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека и требует принять меры по отношению к Азербайджану, чтобы Баку прекратил "широкомасштабную агрессию".

Об этом информирует издание News.am.

В сообщении указывается, что представитель Международных правовых дел сегодня обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить безвозвратную утрату прав гражданского населения в результате "широкомасштабной агрессии, развязанной со стороны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха".

Кроме того, требуется обязать вооруженные силы Азербайджана прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армении начали обвинять российских миротворцев и Россию, что они предали армян и не вмешиваются в конфликт в Нагорном Карабахе.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) не намерена вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

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Дата публикации
Просмотры
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