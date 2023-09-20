Армения обратилась в ЕСПЧ с требованием принять меры против Азербайджана

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека и требует принять меры по отношению к Азербайджану, чтобы Баку прекратил "широкомасштабную агрессию".

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Об этом информирует издание News.am.

В сообщении указывается, что представитель Международных правовых дел сегодня обратился в Европейский суд по правам человека с просьбой применить временную меру, чтобы предотвратить безвозвратную утрату прав гражданского населения в результате "широкомасштабной агрессии, развязанной со стороны Азербайджана против населения Нагорного Карабаха".

Кроме того, требуется обязать вооруженные силы Азербайджана прекратить обстрел всех гражданских объектов, населенных пунктов и населения.

Напомним, ранее сообщалось, что в Армении начали обвинять российских миротворцев и Россию, что они предали армян и не вмешиваются в конфликт в Нагорном Карабахе.

Кроме того, мы ранее информировали, что военный эксперт Александр Коваленко заявил, что ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности) не намерена вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе.

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