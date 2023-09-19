Обострение конфликта Армении с Азербайджаном: в Ереване люди штурмуют здание правительства

В столице Армении Ереване во вторник, 19 сентября, толпа начала штурмовать здание правительства. Причиной этого является недовольство реакцией властей на обострение конфликта с Азербайджаном.

Об этом сообщает NEWS AM.

Участники акции протеста скандируют призывы к отставке премьер-министра Никола Пашиняна, который, по их мнению, "ничего не предпринимает" на фоне боевых действий.

Позже полиция Армении начала применять спецсредства против собравшихся возле здания кабмина протестующих.

Отметим, во вторник, 19 сентября, Азербайджан объявил о начале "антитеррористических мер локального характера" в Нагорном Карабахе после обвинений Армении "в организации теракта и гибели военных".

В то же время в Карабахском регионе сообщили, что российские миротворцы скрылись после начала антитеррористической операции.

Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях и не имеет армии в Нагорном Карабахе. Пашинян также заявил, что Армения больше не может полагаться на РФ как на гаранта своей безопасности, ведь ее "возможности изменились" в результате "событий в Украине".

В свою очередь власти Азербайджана озвучили условие для прекращения "антитеррористической операции" в Нагорном Карабахе — армянские силы в регионе должны сдаться.