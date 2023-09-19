"Шахтер" назвал стартовый состав на матч с "Порту" в Лиге чемпионов

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Стал известен стартовый состав донецкого "Шахтера" на матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Порту", который состоится сегодня, 19 сентября, на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Шахтер": Ризнык, Конопля, Лемкин, Ракицкий, Мироши, Степаненко, Судаков, Назарина, Зубков, Сикан, Келси.

Запасные: Рудько, Пузанков, Азаров, Козик, Гочолейшвили, Очеретько, Кастильо, Эгиналдо, Крыськив, Бондаренко, Кащук, Вьюник.

"Драконы" также объявили стартовый состав на встречу с "горняками".

"Порту": Диогу Кошта, Пепе, Карму, Эйштакиу, Тареми, Зайду, Галено, Хайме, Франко, Варела, Мариу.

Запасные: Рамуш, Кардозу, Груич, Консейсау, Санчес, Гонсалес, Венделл, Наварро, Барро, Мартинес, Боржеш.

Матч между украинским и португальским клубами начнется в 22:00 по киевскому времени. На нашем сайте доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".

В параллельном матче стартового тура группы H испанская "Барселона" дома сыграет с бельгийским "Антверпеном".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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