Шахтер – Порту: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Чемпион Украины вступает в борьбу за самый престижный трофей европейского клубного футбола.

Во вторник, 19 сентября, донецкий "Шахтер" сыграет против "Порту" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами номинально домашний для "горняков" поединок состоится на стадионе "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В параллельном матче стартового тура группы H испанская "Барселона" дома сыграет с бельгийским "Антверпеном".

На данный момент "Шахтер" лидирует в чемпионате Украины, опережая на три балла "Кривбасс". В своем последнем поединке команда Патрика ван Леувена одолела "Оболонь" (1:0).

"Порту" занимает второе место чемпионата Португалии, только по дополнительным показателям уступая "Спортингу". Перед игрой с дончанами "драконы" во внутреннем первенстве обыграли "Эштрелу" (1:0).

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Порту".