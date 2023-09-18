Шахтар – Порту: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Чемпіон України вступає у боротьбу за найпрестижніший трофей європейського клубного футболу.

У вівторок, 19 вересня, донецький "Шахтар" зіграє проти "Порту" в матчі 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "гірників" поєдинок відбудеться на стадіоні "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У паралельному матчі стартового туру групи H іспанська "Барселона" вдома зіграє з бельгійським "Антверпеном".

Наразі "Шахтар" лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи на три бали "Кривбас". У своєму останньому поєдинку команда Патріка ван Леувена здолала "Оболонь" (1:0).

"Порту" посідає другу сходинку чемпіонату Португалії, лише за додатковими показниками поступаючись "Спортингу". Перед грою з донеччанами "дракони" у внутрішній першості обіграли "Ештрелу" (1:0).

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Шахтар" – "Порту".