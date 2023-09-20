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"Это не политика, а доказательства": прокурор МКС прокомментировал ордер на арест Путина

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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"Это не политика, а доказательства": прокурор МКС прокомментировал ордер на арест Путина

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан / Фото: Международный криминальный суд

Он отметил, что преступления против детей являются основным приоритетом его работы.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан прокомментировал свое представление, согласно которому судьи выдали ордер на арест российского диктатора Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

На мероприятии "Борьба за будущее: украинские дети в войне", организованном на полях Генеральной Ассамблеи, он заявил, что его решение было продиктовано конкретными доказательствами, а не политикой, сообщает Укринформ.

Он отметил, что преступления против детей являются основным приоритетом его работы, однако часто не замечают их в конфликтах между странами.

"Это был чрезвычайно трагический и безмерно грустный момент, когда независимые судьи почувствовали себя вынужденными под тяжестью доказательств выдать ордера на арест главы государства – постоянного члена Совета Безопасности, а также так называемого комиссара по делам детей", – рассказал он.

Хан заявил, что побывал в Украине за несколько недель до того, как был выдан ордер на арест Путина и увидел на линии фронта детский дом, где не было детей.

"Это останется со мной навсегда, когда в этой тишине, в этой страшной тишине я увидел пустые детские кроватки, одежду, сложенную стопкой, фотографии наслаждающихся Рождеством детей, рисунки, украшавшие стены", – поделился Хан.

Он добавил, что его действиями двигают не эмоции или политика, а доказательства.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что российского диктатора Путина не арестуют в Бразилии, если он приедет на саммит G20 в Рио-де-Жанейро, который пройдет в 2024 году.

Кроме того, мы ранее информировали, что спецпредставитель Госдепа США по военным преступлениям в 2009-2015 годах Стивен Рапп рассказал, что российскому диктатору Путину за его преступления против Украины грозит до 30 лет лишения свободы.

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Дата публикации
Просмотры
337
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