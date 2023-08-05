Суд Гааги може видати ще один ордер на арешт Путіна за злочини "вагнерівців" — ГУР

На новий ордер може очікувати не тільки Путін.

У Головному управлінні розвідки вважають можливою видачу нового ордера від Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт президента РФ Володимир Путіна щодо злочинів ПВК "Вагнер".

Про це в ефірі телеканалу "FREEДОМ" сказав представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, відповідаючи на запитання, чи можлива видача цього ордера, передає "Укрінформ".

"А чому і ні? Ми знаємо, що робота МКС – це складний процес. Але тим не менше, і по цих епізодах, і по багатьох інших злочинах Путіна, його режиму і путінської Росії можливі нові розслідування і відповідні рішення", - зазначив Юсов.

Нагадаємо, справа щодо депортації українських дітей – не єдина, яку розслідує МКС, що потенційно може призвести до нових ордерів на арешт Путіна. Нові ордери перш за все залежать від дій прокурора МКС.

Міжнародний кримінальний суд потенційно може видати нові ордери на арешт президента Росії Володимира Путіна та найвищого керівництва країни, зокрема у справі про злочини ПВК "Вагнер".

Після червневої спроби заколоту власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина Путін визнав, що найманці компанії повністю фінансувалися з російського бюджету. Ця заява відкриває нові можливості для прокурорів МКС розслідувати масові воєнні злочини бойовиків "Вагнера" та проводити прямий зв’язок між цими злочинами і керівництвом РФ.

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