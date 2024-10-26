Окупанти втратили два гелікоптери за один день – що відомо

У Керченській протоці розбився військовий вертоліт росіян.

Про це повідомив Telegram-канал Fighterbomber, близький до ВКС РФ.

Спочатку у дописі було вказано, що йдеться про гелікоптер Ка-27, потім автори змінили його модель на Ка-52. Згодом повідомлення ще раз відредагували, зазначивши, тип гелікоптера поки що не встановлений.

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За непідтвердженою інформацією у z-каналах, причиною аварії стала технічна несправність. Офіційні російські джерела інформацію про аварію гелікоптера наразі не коментують.

Ще один гелікоптер росіян розбився в Кіровській області. За повідомленнями МНС РФ, вертоліт санавіації Мі-2 "здійснив жорстку посадку" у лісі. На борту перебували 4 людини, принаймні три з них загинули. Про причини аварії наразі не повідомляється.

Нагадаємо, у Росії зник вертоліт Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець. На борту могло перебувати 19 туристів. Доля пасажирів наразі невідома.

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