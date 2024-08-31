У Росії зник вертоліт Мі-8: що відомо про пасажирів

У Росії зник вертоліт Мі-8, який летів із селища Миколаївка на Камчатці у напрямку вулкана Вачкажець. На борту могло перебувати 19 туристів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Деталі

За даними російських телеграм-каналів, Мі-8 не прибув зник в районі селища Миколаївка Єлизовського району, не прибувши до пункту призначення на Камчатці. Інформацію підтвердила російська влада, заявивши, що на борту Мі-8 було 22 людини.

У Мережі зазначають, що Мі-8 мав забрати людей із вулкана Вачкажець і пролетіти лише 25 кілометрів, що становить декілька хвилин. Утім зв'язку з екіпажем все ще немає. На пошуки Мі-8 вирушив інший борт тієї ж компанії "Вітязь Аеро".

Нагадаємо, у березні в Росії впав вертоліт Мі-8. Пілот постраждав.

Читайте також: