В России пропал вертолет Ми-8: что известно о пассажирах

В России исчез вертолет Ми-8, летевший из поселка Николаевка на Камчатке в направлении вулкана Вачкажец. На борту могло находиться 19 туристов.

Об этом пишут российские СМИ.

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По данным российских телеграмм-каналов, Ми-8 не прибыл скрыться в районе поселка Николаевка Елизовского района, не прибыв в пункт назначения на Камчатке. Информацию подтвердили российские власти, заявив, что на борту Ми-8 было 22 человека.

В Сети отмечают, что Ми-8 должен был забрать людей из вулкана Вачкажец и пролететь всего 25 километров, что составляет несколько минут. Впрочем, связи с экипажем все еще нет. На поиски Ми-8 отправился другой борт той же компании "Витязь Аэро".

Напомним, в марте в России упал вертолет Ми-8. Пилот пострадал.

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