Газ, електрика чи дрова: на чому вигідніше зимувати

Як підготуватися до складної зими й обрати найвигідніший варіант для опалення? Ця дилема нині актуальна для переважної більшості українців.

Через знеструмлення багато хто шукає альтернативні джерела електроенергії (генератори, сонячні, вітрові електростанції) або ж накопичувальні прилади (зарядні станції, акумулятори тощо). Власники приватних будинків часто намагаються повністю закрити поточні потреби в електриці такими альтернативними джерелами. І влітку, коли сонячно, це справді вдається. Однак чи вистачить отриманих від сонця та вітру кВт восени чи взимку?

Про це розповіли у новому випуску "ГазПравди".

Для українців також порівняли орієнтовну вартість опалення будинку площею 100 квадратів окремо газом, електрикою та дровами. І з’ясуємо, на чому зрештою вигідніше зимувати.

Газ

На сьогодні це чи не єдиний енергоресурс, вартість якого для побутових споживачів поки не змінювалась. 1 кубометр коштує 7,96 грн. Для зручності розрахунків округлимо до 8 грн за куб.

На опалення та гаряче водопостачання будинку площею 100 квадратів за період з жовтня по квітень середньостатистичне домогосподарство витрачає близько 2 тисяч кубометрів газу. При чинній наразі вартості це близько 16 тисяч грн. Однак окрім блакитного палива система опалення для роботи потребує й електрику.

На сьогодні досить мало помешкань облаштовані газовими котлами, яким для роботи не потрібне електропостачання, тобто які здатні самостійно виробляти слабкий струм для підтримки полумя та автоматики. Такі агрегати є досить громіздкими, тому переважна більшість домогосподарств віддає перевагу більш сучасним, компактним, однак енергозалежним газовим котлам. Такі моделі мають складну автоматику, є цифровий дисплей, турбонаддув, вентилятор, розпалювання працює автоматично: тобто якщо світло різко зникло, а потім з'явилося, система перекриє подачу газу, однак потім запуститься самостійно без участі людини.

Це начебто дуже зручно, проте не в періоди блекаутів.

Кожен господар може самотужки порахувати орієнтовну кількість електрики, яку потребуватиме для роботи його газова система опалення. Кількість кіловат, що споживається котлом, зазначена в його техпаспорті. Проте не забудьте також врахувати потреби електрики для роботи циркуляційного насоса, який не завжди вмонтовано у сам котел і подекуди встановлюється окремо. Він споживає від 20 до 150 Вт за годину. Більш детальна цифра зазначена конкретно на самому приладі. Циркуляційних насосів в системі може бути декілька.

Один – циркулює теплоносій, тобто підігріту газом воду, по одному контуру для нагріву радіаторів. Вже мінімум два насоси містять системи опалення з двоконтурним котлом: один – "ганяє" теплоносій по батареях, інший використовується для подачі гарячої води в кран для побутових потреб. Чотири і більше насоси задіяні для роботи котлів, які, наприклад, гріють радіатори, подають гарячу воду в крани та додатково опалюють помешкання за допомогою «теплої водяної підлоги» на першому і другому поверхах будинку.

Припустимо, що в техпаспорті двоконтурного газового котла вказано, що він витрачає 150 Вт за годину, а додаткові циркуляційні насоси у системі опалення не передбачені. Слід зауважити, виробник вказує максимальну цифру, а котел далеко не завжди працює на повну потужність. Насправді значення залежить від робочого режиму і погоди. Тому підсумкові витрати енергії зазвичай не перевищують 70% заявлених виробником максимальних показників.

Орієнтовні розрахунки показали, що домогосподарство за опалювальний сезон додатково використає близько 450 кВт електроенергії для забезпечення безперебійної роботи газової системи опалення. При діючій ціні на мережеву електрику у розмірі 4,32 грн/кВт×год це складає близько 2 тис. грн.

Отже, домогосподарство площею в 100 квадратів витратить за опалюваний сезон додатково мінімум 18 тис. грн (16 тис. на газ і 2 тис. грн на електрику). Однак таким приватним садибам варто подумати про безперебійні джерела енергії, які задовольнять потреби вашої системи опалення в електриці за відсутності мережевого живлення.

Опалення електрикою

Електроопалювальні прилади бувають різних типів, різних виробників, відповідно різних технічних параметрів. Ми не станемо вдаватись в подробиці технічних характеристик електроопалювальних установок, а визначимо орієнтовну потребу в електриці для опалення помешкання площею 100 метрів квадратних.

Якщо домогосподарство з газовим котлом в опалювальний період споживає близько 2000 куб.м газу, то аналогічна приватна садиба, але вже обладнана електроопалювальним приладом, в осінньо-зимовий період використає близько 19 000 кВт*год.

Звісно це дуже орієнтовна цифра. У розрахунках ми використали дані про калорійність газу 8200 ккал/куб.м та скористались таблицею переводу одиниць виміру енергії з ккал в Вт*год.

Зауважуємо, що відповідно до урядового рішення від 31 травня 24 року, ціна електроенергії для домогосподарств, обладнаних електроопалювальними установками, які споживають до 2000 кВт*год в місяць, у період з 1 жовтня до 1 травня, становить 2,64 грн/кВт*год. Однак оскільки в нашому прикладі місячне споживання домогосподарства значно перевищує 2000 кВт*год, тому вартість електроенергії для нього становитиме вже 4,32 грн.

Отже, щоб обігріти будинок у 100 квадратів мережевою електрикою, господарю доведеться витратити понад 80 тис. грн за сезон.

Якщо ж домогосподарство облаштовує у себе сонячну електростанцію або вітряк, і планує використовувати отримані кіловати для опалення помешкання, треба дуже грамотно розрахувати потужність такої станції, враховуючи її сезонні коливання та супутні потреби в електриці власного помешкання.

Опалення дровами

Порода дров – один із головних критеріїв, за якими розраховують, яку їх кількість варто закупити на опалювальний сезон. Твердих порід дров на сезон потрібно менше, тому що вони більш теплотворні, а хвойних та м'яких витрачається більше, хоча за вартістю вони дешевші. Окрім того, хвойні породи відрізняються високим вмістом смоли, яка не згоряє повністю і засмічує своїми залишками димар.

Також важливим фактором роботи дров’яного котла є якість дров. Бажано, щоб вони були сухими, вологістю не більше як 20%. Це дозволить котлу працювати на заявлену виробником потужність, показувати високий ККД. Тобто використовувати слід не свіжозрубані дерева, а як мінімум висушені протягом року під навісом, а ще краще у приміщенні.

Для порівняння, теплотворна здатність дубових дров вологістю 20% - 2900 кВт.год/м3. А теплотворність сосни такої ж вологості - вже близько 1800, тобто більш ніж у півтора раза нижча. Відповідно, потреба у дровах хвойних порід буде мінімум у півтора раза вищою, ніж дубових.

Кожен господар садиби може самостійно порахувати орієнтовну потребу у деревині власного господарства за нескладною формулою. За нашими підрахунками в середньому протягом опалювального сезону для обігріву будинку площею 100 квадратів використовується близько 15 кубів саме дубових дров. Вартість такої вже колотої якісної сухої деревини в Київській області коливається в межах 2000 грн за куб.

Отже, враховуючі діючі ціни, орієнтовна вартість опалення будинку площею 100 кв.м дубовими дровами складає близько 30 тис. грн.

А от чи може працювати твердопаливний котел без світла? Без електрики працюватиме виключно гравітаційна система опалення з великим діаметром труб. Така система потребує ручного регулювання: розпалювання котла, регулювання положення заслінки, чистка зольника, завантаження чергової порції дров у котел та інше. Тому прихильники твердопаливних котлів все більше віддають перевагу більш сучасній автоматизованій тисковій системі опалення.

Однак така система є енергозалежною. Якщо твердопаливний котел працює в тисковій системі, то він має бути обов’язково під’єднаний до блоку безперебійного живлення. У іншому випадку, за відсутності електрики, є ризик розірвання самого пристрою. Тому власникам твердопаливних котлів в першу чергу необхідно вже сьогодні замислитись про накопичувальні прилади або альтернативні джерела електрики не лише з метою комфортного проходження опалювального сезону, а й задля безпеки себе і свого помешкання.

Кількість електрики, яку потребує твердопаливний котел та система опалення, дуже індивідуальна. Уся інформація міститься у техпаспорті вашого агрегату. Можна припустити, що домогосподарство площею 100 квадратів витратить на мережеву електрику +- 2 тис. грн, як і власник газового котла, тобто близько 450 кВт за сезон.

Отже, робимо висновки. На прикладі будинку площею 100 метрів квадратних ми порахували орієнтовну кількість витрат домогосподарства за осінньо-зимовий період на опалення при використанні різних систем.

Газова – близько 20 тис. грн

Електрична – до 80 тис. грн за сезон.

Твердопаливна (на дубових дровах) – приблизно 30 тис. грн.

Це середні цифри, ціни можуть коливатись від регіону та локації конкретного домогосподарства. Можна зменшити витрати за умови зниження внутрішньої температури у приміщенні, організувати доставку деревини власним транспортом, встановити двозонний лічильник електрики та споживати її вночі по двічі дешевшій ціні за кВт, та інше.

Як бачимо, газ поки є найвигіднішим варіантом опалення. Однак господарям варто потурбуватись як саме заживити котел, аби перебої з мережевою електрикою не давались в знаки при опаленні вашого помешкання.



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