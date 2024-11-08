Антисемітський погром в Амстердамі: очевидці розповідають жахливі подробиці (відео)

У Мережі з’явилися свідчення ізраїльтян, які постраждали під час антисемітського погрому в Амстердамі після футбольного матчу.

Вони стверджують, що на ізраїльських вболівальників було влаштоване справжнє “полювання” за участі водіїв таксі, які збивали їх на вулицях.

Один з таких моментів опубліковано у соцмережі.

Під час погрому в Амстердамі на ізраїльських вболівальників “полювали” водії таксі

“Ми просили допомоги у місцевих власників бізнесу, але вони нас повністю ігнорували. Коли я спробував виїхати на таксі, водій насильно висадив мене і навіть співпрацював із нападниками, щоб мене знайти”, - написав один із постраждалих.

У повідомленнях також стверджують, що таксисти передавали до груп джихадистів у месенджерах дані про геолокацію, де вони висадили ізраїльських вболівальників.

Також читайте Авіакомпанія не пустила на літак євреїв та отримала рекордний штраф: яка сума

Також ізраїльтяни повідомляють про спроби викрадення, коли людей силоміць саджали в авто.

“Ми приїхали в готель, нас мало не викрали, намагаючись заштовхати в їхню машину”, - пише один з постраждалих.

Ще один очевидець погрому розповів, що ховався в човні на річці більше години за температури 5 градусів, прикидаючись трупом. За його словами, джихадисти пересувалися колонами з десятків автомобілів і “вишукували ізраїльтян, щоб убити”.

Також жертви нападів повідомляють, що у квартири, де вони проживали, кидали світлошумові гранати та феєрверки.

Як повідомляє Politico, у п'ятницю вранці поліція Амстердама повідомила, що заарештувала 62 людини, причетних до нападу.

“Поліція почала масштабне розслідування численних насильницьких інцидентів. Наразі відомо, що п'ятеро постраждалих доставлені в лікарню, 62 людини заарештовані”, - йдеться в повідомленні.

Голландський ультраправий лідер Герт Вілдерс засудив антисемітські погроми в Амстердамі.

“Ми стали Газою Європи. Мусульмани з палестинськими прапорами полюють на євреїв. Я не прийму цього. Ніколи”, - написав він, закликавши мера Амстердама піти у відставку.

“Це абсолютно неприйнятно, що поліцейський захист не був достатнім, щоб запобігти цьому насильству та захистити людей”, – написав Вілдерс.

Нагадаємо, в Амстердамі ввечері 7 листопада люди з палестинськими прапорами влаштували жорстокі напади на ізраїльтян-уболівальників "Маккабі Тель-Авів" після футбольного матчу.

Читайте також: