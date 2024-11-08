В Амстердамі влаштували єврейські погроми: багато поранених (відео)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відправив два екстрених рейси для евакуації громадян країни з міста.

В Амстердамі ввечері 7 листопада люди з палестинськими прапорами влаштували жорстокі напади на ізраїльтян-уболівальників "Маккабі Тель-Авів" після футбольного матчу між "Маккабі" та "Аяксом". Внаслідок погрому поранені десятки людей.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Місцева влада та МЗС Ізраїлю повідомили, що наразі десять ізраїльтян отримали поранення під час погрому в Амстердамі, а консули зараз обшукують лікарні. Троє людей вважаються зниклими безвісти.

Серед зниклих безвісти – 33-річний ізраїльтянин болгарського походження Гай Авідор, який приїхав на гру з Лондона. Родина хлопця звернулася до громадськості з проханням допомогти знайти його.

Влада заявляє, що ситуація вже заспокоїлася, а ізраїльтянам наказано сховатися на місці. У нідерландській поліції повідомили, що наразі заарештовано 57 осіб.

Кадри, що циркулюють у соціальних мережах, показують, як уболівальників б’ють, переслідують із ножами, і вони ледь уникають наїзду транспорту. Для реагування на нападників була відправлена поліція. Була принаймні одна спроба викрадення ізраїльтянина, і багато хто забарикадувався в магазинах і будівлях.

Посольство Ізраїлю в Нідерландах працює над переселенням ізраїльтян до безпечного місця.

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху був поінформований про інцидент і скерував два рятувальні літаки для допомоги громадянам країни. ЦАХАЛ координує рятувальну місію та відправляє вантажний літак і два літаки з ескадрильї "Геркулес" з медичними та рятувальними групами.

Офіс прем'єр-міністра заявив, що Нетаньяху сприймає "жахливий інцидент з особливою серйозністю", він закликав уряд Нідерландів і сили безпеки вжити "рішучих і швидких заходів проти учасників заворушень".

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Шуф написав у соцмережі X, що він "з жахом" стежив за новинами з Амстердама: "Абсолютно неприйнятні антисемітські напади на ізраїльтян".

Рада національної безпеки оголосила нове попередження ізраїльтянам і євреям у Нідерландах: "Уникайте пересування на вулиці та зачиняйтеся в готельних номерах. Слід уникати екстерналізації ізраїльських та єврейських символів".

Подробиці інциденту та реакція влади

На кількох відео видно, як ізраїльтяни стрибають у канали, щоб уникнути нападів. На одному відео видно, як чоловіка повалили ногою на землю, а він вигукує: "Я не єврей".

"Я подзвонив своєму другові, і мені відповів голос арабською", – сказав один чоловік.

Ці напади сталися лише через кілька годин після того, як країна відзначила 86-ті роковини "Кришталевої ночі".

Ізраїльські вболівальники повідомили журналісту, що, на їхню думку, напад був спланований заздалегідь. Поліція залишила вболівальників "Маккабі Тель-Авів" та не забезпечила супроводу від моменту, коли вони сідали до потягів та прямували до готелів.

"Нідерландська поліція продала нас, щоб араби нас лінчували", – сказав один уболівальник після того, як уникнув нападу та прибув до аеропорту Амстердама пораненим і закривавленим.

"Це схоже на спланований і організований погром в Амстердамі", – написав колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

"У ці моменти араби лютують і жорстоко б’ють ізраїльських туристів у спосіб, який здається небезпечним для життя. Я закликаю всіх, хто може, діяти будь-якими способами, щоб врятувати свої життя. Прокинься", – додав Беннет.

Один з уболівальників розповів, що нападники наїхали на нього і дістали ножа.

"Ми потрапили в засідку…Поліція нас покинула. Кожен четвертий, хто йде вулицею, – мусульманин, який прийшов напасти на євреїв".

МЗС Ізраїлю заявило, що "жахливі сцени з Амстердама" перегукуються з "найтемнішою історією Європи":

"Минулої ночі в Амстердамі після матчу проти "Аякса" сотні вболівальників ізраїльського "Маккабі Тель-Авів" потрапили в засідку та зазнали жорстокого нападу. Напередодні "Кришталевої ночі", коли євреї в нацистській Німеччині зазнали жорстоких нападів, жахливо спостерігати антисемітське насильство на вулицях Європи ще раз".

В Амстердамі сталися жорсткої напади на ізраїльтян

До слова, напередодні бойовики терористичного угруповання "Хезболла" атакували ракетами Тель-Авів. Одна з ракет упала в районі аеропорту Бен-Гуріон.

Читайте також: