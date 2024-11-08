Що буде з допомогою Україні до інавгурації Трампа: відповідь Пентагону

Наразі в Міноборони є близько 4 млрд дол. на програму президентських повноважень і приблизно 2 млрд. дол. на ініціативу сприяння безпеці України.

До 20 січня 2025-го - доки триватиме президентський термін Джо Байдена - Сполучені Штати Америки мають намір використати усі залишкові кошти для програм з підтримки України. Йдеться про близько 6 мільярдів доларів.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє "Радіо Свобода".

"У нас все ще залишається близько двох мільярдів доларів в USAI (Ініціатива сприяння безпеці України), які ми можемо використати. Тож ви й надалі бачитимете, як пакети надаватимуться протягом найближчих тижнів до кінця роботи цієї адміністрації. Це відповідає тому, як ми робили це в минулому. Це те, що ми робили досить регулярно – майже щотижня", - розповіла вона.

Сінгх каже, що в Міноборони США залишилося приблизно 4 мільярди доларів з раніше взятих на себе зобов’язань по програмі президентських повноважень PDA, про які президент повідомив Конгрес, що він витратить ці повноваження або використає їх до кінця свого терміну.

"Коли йдеться про президентські пакети скорочення, деякі речі можуть надходити протягом днів і тижнів. Деякі речі в цих пакетах потребують більше часу. Це залежить від того, що є на наших складах", - пояснила представниця Пентагону.

Сінгх зауважила: надалі буде надання пакетів допомоги у найближчі тижні до закінчення терміну цієї адміністрації. Водночас доставлення зброї до України може займати певний час: усе залежить від наявності на складах США.

Нагадаємо, в Угорщині заявили, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повинен зателефонувати диктатор РФ Володимиру Путіну, аби відкрити лінію зв’язку із Москвою та сприяти припиненню вогню в Україні.

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